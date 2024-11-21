Хлопець прожив 30 днів на самоті в цілковитій темряві: що з ним сталося (відео)

Австралійський ютубер Norme, який нещодавно побив світовий рекорд за найдовшим часом без сну, тепер вважає, що йому належить рекорд з перебування в темній кімнаті без світла протягом 30 днів.

Про це пише LADbible.

Автор контенту, який має понад мільйон підписників на своєму каналі, відомий тим, що випробовує себе на міцність, беручи участь у найхимерніших випробуваннях, які лише можна собі уявити. Так, Norme може похвалитися тим, що не спав 12 днів, не кліпав протягом двох годин і шести хвилин, перебував у труні, а також з'їв кактус.

До минулого тижня 20-річний хлопець вів цілодобову онлайн-трансляцію про те, як він застряг у темній кімнаті на 30 днів. І кожного дня десятки тисяч його послідовників налаштовувалися на те, щоб побачити, як у нього йдуть справи – в якийсь момент усе було не дуже добре. Після приблизно 22 днів випробування, яке розпочалося 16 жовтня, здавалося, що темна сторона взяла гору над ним.

На тривожному відео, яким поділилися в соціальних мережах, Norme розгойдувався вперед-назад, відкушуючи шматки від того, що здавалося дверима. Як і очікувалося, його підписники почали хвилюватися, як прокоментував один з них: "Будь ласка, скажи мені, брате, що він не їсть двері". Інший додав: "Нерозумно гратися з цим. Самотність зводить з розуму". Тим часом, один невдоволений користувач сказав: "Він просто шукає уваги. Я провів місяці в справжній одиночній камері, і це не так вже й погано".

Після 30 днів "ув'язнення", в п'ятницю, 15 листопада на YouTube блогера з'явилося відео, яке переглянули понад 100 000 людей. Norme був виведений з темної кімнати одним з його друзів. З рушником, обмотаним навколо обличчя, творець контенту мусив чекати на сонячне світло. Після того, як рушник було знято з його голови, він подивився на небо, закричав від полегшення і почав поводитися абсолютно божевільно. Він підстрибував і витанцьовував, влаштовуючи справді нереальні сцени.

"Це, бляха, боляче", - кричав він, коли людина, що записувала, запитала його: "Ти відчуваєш, що це зцілює твою душу?". "Ні, це як тисяча ножів перед моїми довбаними очима", - відповів він і додав: "Це наче інший всесвіт, наче я в іншому вимірі".

Нагадаємо, раніше лікарка назвала рекорд Norme без сну "повним божевіллям" та розповіла про наслідки. Хоча така стійкість проти сну, безперечно, чудова, експерти попереджають, що ціна може бути жахливою.

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