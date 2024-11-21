РФ пошкодила три з п’яти теплоелектростанцій ДТЕК – Reuters

Пошкоджено три теплоелектростанції, одна досі повністю не працює.

Росія на вихідних уразила три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК. Одна з них досі не працює.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

ДТЕК, який є найбільшим приватним виробником електроенергії в Україні і який забезпечував чверть потреб країни в електроенергії до вторгнення РФ в лютому 2022 року, постраждав від кампанії повітряних нападів.

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За інформацією видання, пошкоджено три електростанції, одна досі повністю не працює, і неясно, скільки часу знадобиться для їхнього повного ремонту. Два об'єкти, які були частково пошкоджені, відновили часткове виробництво електроенергії.

Чиновник із сектору енергетики підтвердив агентству, що 17 листопада пошкоджень зазнали об'єкти, які виробляють електроенергію, цілями також були розподільні станції.

Він відмовився розкрити цифри щодо втрат потужності, заявивши, що вони "занадто чутливі".

ДТЕК має шість теплових електростанцій на підконтрольній Україні території. Але одна із них – у Кураховому, до якого наближаються російські війська, було демонтовано.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, російські війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти української енергосистеми.

Сьогодні росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

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