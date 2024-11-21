Путін уже лякає інші країни ударами: що говорить

Зокрема, випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник" Путін назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів.

Про це заявив російський президент Володимир Путін 21 листопада.

Раніше Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Водночас президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

Путін також заявив, що ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі.

"Удару по "Південмашу" було завдано балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні", – сказав він.

Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник" президент держави-агресорки назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Повітряні сили деталей не повідомили, але відомо – це була нова ракета, яку застосував ворог.

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