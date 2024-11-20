По якому місту України РФ може запустити міжконтинентальну ракету та чи зібє її Patriot: думки експертів

Після низки тривожних новин про вірогідність найпотужнішого масованого обстрілу України найближчим часом, про можливе застосування Росією в якості експерименту міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж" по Україні та після тимчасового призупинення роботи деяких посольств в Києві через загрозу атаки, ситуацію для ТСН.ua прокоментували військові експерти та джерела у Міністерстві оборони.

Що кажуть експерти про ракету "Рубіж"

"Востаннє посольства оголошували про своє закриття на початку повномасштабного вторгнення. Це було в лютому 2022 року. Сигнали, коли декілька посольств, в тому числі посольство США, припиняють сьогодні свою роботу, є дуже тривожним "дзвіночком". Рівень загрози колосальний", - каже колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Ракета (РС-26 "Рубіж" - Ред.), безумовно, дуже потужна. Бойова частина – від тони до двох тон. Попередження не є випадковими. Як тільки відбудеться старт, то буде лунати сигнал повітряної тривоги. Рівень небезпеки дуже високий. Чи може пуск цієї ракети докорінно змінити ситуацію на полі бою? Я думаю, що ні. Я думаю, що це може бути такий собі сигнал з боку Путіна до колективного Заходу, мовляв, давайте швиденько зі мною домовляйтесь, бо я за себе не відповідаю".

Нинішню ситуацію Владислав Селезньов оцінює як досить тривожну.

"Але не вперше відбуваються ракетні атаки. ЦПД повідомляє про те, що Росія накопичила чимало ракет, в акваторії Чорного моря є носії "Калібрів" з ракетами. Три доби тому літаки відбомбились, я думаю, що вони зараз напоготові для здійснення масштабної атаки. Ризик такий є і сигнали повітряної тривоги не ігноруємо сьогодні і завжди", - каже аналітик.

За словами Селезньова, заходи безпеки, до яких вдались посольства, можуть бути пов’язані і з загрозою масштабної ракетної атаки.

"Зверніть увагу на те, якщо б у росіян було багато ракет Х-101\555, то вони б і далі використовували цю компоненту. Є проблема і з носіями ракет", - резюмує він.

Вірогідність удару по Києву

Інший військовий експерт, Роман Світан оцінює ситуацію теж як тривожну, але зазначає, що панікувати не варто.

"Вірогідність використання будь-якої зброї, яка є в наявності у Росії, є. Але який сенс використовувати міжконтинентальну ракету, якщо відстань до цілі складає декілька сотень кілометрів? Його немає. У окупантів є ракети малої дальності. Але вони використовують середньої дальності по Україні, хоча їхня дальність 5500 км. Наче сенсу немає використовувати, але тим не менш вони їх використовують, зменшують дальність польоту за рахунок збільшення бойової частини. Але сенс удару міжконтинентальною ракетою може бути не тільки військовим, а й політичним. Якщо російській "соловйовщині" буде треба показати потужність російських міжконтинентальних ракет, вони можуть її використати", - каже експерт.

За словами Світана, ця ракета, як і інші ракети середньої та великої дальності взагалі до цього часу не використовувались.

"Більше половини російських засобів ураження до повномасштабного вторгнення не використовувались. Тому технічно це можливо. Наскільки це небезпечно для нас? Ця ракета не дуже відрізняється від того ж "Кинджалу". Комплекс Patriot зможе її знищити, тому що протиракети цієї установки контактні, для них все одно, що збивати, по швидкості вони перехоплять ці ракети" - каже експерт.

На питання про застереження від посольств, які працюють в Києві, Світан відповідає, що, ймовірно, іноземні дипломати та їхня розвідка отримали інформацію про загрозу від декількох джерел.

"Але, буде чи не буде атаки – це ще велике питання. У них дійсно накопичено багато ракет, десь для десятка атак. Треба бути вкрай обережними, коли є сповіщення про загрозу балістичними ракетами", - каже Роман Світан.

Посилені заходи безпеки

Як з’ясував ТСН.ua, деякі військові структури сьогодні також вжили посилені заходи безпеки для своїх співробітників. Резюмуючи, Світан каже, що якщо росіяни вирішать бити міжконтинентальною ракетою, то можуть вдарити туди, де немає засобів перехоплення: "Але якщо дивитись з політичної точки зору, вони можуть показати навіть збиту ракету і розповісти, мовляв, навіть Patriot не захистив Україну від неї. Тобто, наприклад, запускати по Києву таку ракету військового сенсу немає, але якщо перед ними буде стояти політична задача, під Соловйова, то можуть намагатись вдарити і по Києву. А потім покажуть збиту ракету та скажуть, що вона "выполнила боевую задачу".

Своєю чергою, джерела ТСН.ua у військовій розвідці відповіли, що інформацією про підготовку пуску ракети РС-26 поки не володіють. В той же час військовослужбовці, обізнані щодо можливостей комплекса Patriot, розповіли нам, що сподіваються на те, що установка знищить і ракету, про яку зараз повідомляється.

"На початку повномасштабного вторгнення було не відомо, чи збиває "Patriot" "Кинджали". Тепер всім відомо, що збивають", - каже військовослужбовець.

Нагадаємо, у Києві тимчасово закриваються посольства чотирьох країн через загрозу масштабного російського удару. А Казахстан закликав громадян залишити Україну.

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