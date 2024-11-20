Удари вглиб РФ ракетами Storm Shadow: The Times заявило про "зелене світло" від США

Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.

США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Британія наразі не підтверджувала скасування обмежень.

Про це повідомляє The Times.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу для України на удари по Росії переданими ракетами Storm Shadow. Політик сказав, що не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".

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Джерела видання в МЗС Британії заявили, що "поворотним моментом" було залучення Росією північнокорейських військових. Це було розцінено як "серйозну ескалацію".

Своєю чергою співрозмовники видання з Даунінг-стріт заявили про "дуже вагомі оперативні причини" того, чому британський уряд повинен бути обережними у висловлюваннях, аби "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".

Водночас Стармер натякав – те, коли ракети Storm Shadow зможуть застосовуватися Україною по російській території, є лише питанням часу.

Як повідомили джерела видання серед високопосадовців у британському уряді, риторика прем’єра була навмисною. Там натякнули, що американці вже зняли попередні заперечення проти використання Storm Shadows.

Однак союзники Стармера вважають, що ці ракети не змінять ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерело у військово-політичних колах повідомили, що Україна отримала дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP виробництва Франції та Британії по у Курській області РФ.

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