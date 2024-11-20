Республіканці підтвердили скасування обмежень для України щодо ATACMS

Керівництво Республіканської партії в Сенаті США офіційно підтвердило рішення адміністрації Байдена скасувати обмеження для України щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по цілях вглибині Росії.

З відповідною заявою виступив чинний лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, - пише Укрінформ.

«Нарешті, із запізненням, вони (в адміністрації Байдена – ред.) вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому», - зауважив Макконнелл.

Він уточнив, що має на увазі застосування українськими силами ракет ATACMS «так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну».

У цьому зв’язку лідер республіканців розкритикував адміністрацію Білого дому, заявивши, що вона діє «надто повільно, якщо дійсно хоче допомогти Україні перемогти».

Раніше Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада ЗСУ начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не надав деталей щодо ситуації, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

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