Республиканцы подтвердили отмену ограничений для Украины по ATACMS

Руководство Республиканской партии в Сенате США официально подтвердило решение администрации Байдена упразднить ограничения для Украины по применению дальнобойных ракет ATACMS по целям в глубине России.

С соответствующим заявлением выступил действующий лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, пишет Укринформ.

«Наконец, с опозданием они (в администрации Байдена – ред.) вчера сделали то, что я и спикер предлагали им сделать шесть месяцев назад», — заметил Макконнелл.

Он уточнил, что подразумевает применение украинскими силами ракет ATACMS «так, как они считают нужным, чтобы это помогло им выиграть войну».

В этой связи лидер республиканцев подверг критике администрацию Белого дома, заявив, что она действует «слишком медленно, если действительно хочет помочь Украине победить».

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не предоставил деталей по ситуации, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

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