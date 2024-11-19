Почему Трамп молчит о разрешении Украине наносить удары по РФ: объяснение эксперта

Если бы новоизбранный президент США Дональд Трамп выступал против разрешения на использование дальнобойного оружия против РФ, он заявил бы об этом публично. Однако о возможной эскалации говорят лишь его сторонники.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

Политолог отметил, что команда Трампа занимает осторожную и общую позицию по ситуации с разрешением на использование ракет.

"По поводу Трампа-младшего и Илона Маска, то здесь вообще не о чем говорить. Эти люди не влияют непосредственно на конкретно это направление. Они много заявлений делали, которые идут вопреки тем действиям, которые принимаются Трампом и его командой", – говорит Саакян.

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Майк Уолтц, избранный Дональдом Трампом на должность советника по национальной безопасности, отметил, что с ним не консультировались о разрешении Украине наносить удары по России. Олег Саакян обратил внимание на то, что Уолтц подчеркнул отсутствие консультаций именно с ним лично, а не с командой или избранным президентом.

"Он не сказал, что это неправильное решение, он сказал, что решение это эскалационная лестница, а дальше будет шаг от России, Северной Кореи, потом снова от США и так куда мы двигаемся", — отметил политолог.

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Следует отметить и слова Дональда Трампа, который отметил необходимость посадить стороны конфликта за стол переговоров для завершения войны.

"Но при этом никто из них не сказал, что Трамп придет и на следующий день отменит это решение. Это наталкивает на мысль, что очень вероятно, что Байден таки проинформировал Трампа о таком решении", – подчеркнул Саакян.

Напомним, что у Путина угрожают "ядерным ответом" на применение Украиной западных ракет против РФ. По словам Пескова, войска внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Украины применить ракеты ATACMS.