Скандал на польской границе: у 6-летнего украинца изъяли паспорт

На сайте польской пограничной службы комментариев по поводу инцидента с украинцем не было.

У шестилетнего ребенка польские пограничники изъяли загранпаспорт. Все потому, что на одном из въездных штампов была нарисована машинка ручкой.

Об этом случае сообщила общественный деятель, правозащитница и бывшая депутат Киевского городского совета VII созыва, Елена Терещенко.

По ее словам, мальчик ехал в Великобританию на 3 дня вместе со сверстниками и взрослыми – они должны были посетить Лондон в рамках экскурсии. В ходе проверки пограничники обнаружили, что на одном из листков паспорта ребенок ручкой обвел машинку въездного штампа.

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"Претензия польской стороны — вы подделали штамп. Хотя оригинальность данного штампа можно легко проверить в компьютерной системе и у меня в паспорте одинаковый. Никаких оснований для конфискации нет. Штамп не поддельный, паспорт не поддельный. Паспорт является собственностью Украины, тем больше с действительной визой Великобритании. Его группа уже в аэропорту, готовится к посадке на самолет.

Впоследствии Елена Терещенко сообщила, что ситуация на польской границе разрешилась. Она рассказала, что польская сторона пыталась дать им на подпись документ, что мальчик и родители добровольно оставили им паспорт и отпустили украинцев, но на самолет в Лондон они опоздали.

После скандала в Польше они все-таки смогли улететь в Лондон и на британской границе даже, несмотря на красные отметки, в паспорте проблем не возникло.

Напомним, на Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили 22-летнего жителя Киева, пытавшегося незаконно пересечь границу со Словакией, маскируясь под человека с инвалидностью.

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