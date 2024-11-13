В Польше поймали белорусского диверсанта: что он собирался сделать

Польские правоохранители задержали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога объекта в Гданьске и участия в международной преступной группировке. Суд арестовал подозреваемого на три месяца.

Об этом сообщает RMF24.

Сотрудники агентства задержали лицо, подозреваемое в участии в организованной преступной группировке международного характера и осуществлении диверсий и саботажа на территории Польши.

По решению суда, белорус проведет следующие три месяца под стражей, сообщил представитель МВД Яцек Добжинский.

В коммюнике, опубликованном на сайте Агентства внутренней безопасности, говорится, что подозреваемый задержан в Варшаве и подозревается в попытке поджога объекта, расположенного в Гданьске.

"Это очередное задержание в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, которая по заданию иностранных спецслужб совершала диверсионные акты, в том числе поджоги", – говорят в пресс-службе агентства.

Прокуратура выдвинула задержанному белорусу обвинения в участии в организованной преступной группировке международного характера и совершении диверсионно-саботажных действий или преступлений террористического характера по заказу иностранной спецслужбы. За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Отметим, что в январе и мае этого года Агентство внутренней безопасности задержало граждан Польши, Украины и Беларуси, ответственных за поджог объектов в Гданьске, Гдыне и Мареке, которые также готовились к поджогам во Вроцлаве.

Правоохранители изъяли среди прочего предметы, которые могли быть использованы в дальнейших диверсионных акциях.

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