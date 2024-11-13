У Польщі спіймали білоруського диверсанта: що він збирався зробити

Польські правоохоронці затримали громадянина Білорусі, якого підозрюють у спробі підпалу об'єкта в Гданську та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Суд арештував підозрюваного на три місяці.

Про це повідомляє RMF24.

Співробітники агенції затримали особу, яка підозрюється в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та здійсненні диверсій і саботажу на території Польщі.

За рішенням суду, білорус проведе наступні три місяці під вартою, повідомив речник МВС Яцек Добжинський.

У комюніке, опублікованому на сайті Агенції внутрішньої безпеки, йдеться, що підозрюваного затримали у Варшаві і підозрюють у спробі підпалу об'єкта, розташованого в Гданську.

"Це чергове затримання в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке за завданням іноземних спецслужб здійснювало диверсійні акти, зокрема підпали", – кажуть у пресслужбі агенції.

Прокуратура висунула затриманому білорусу звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру та здійсненні диверсійно-саботажних дій або злочинів терористичного характеру на замовлення іноземної спецслужби. За інкриміновані діяння передбачено покарання аж до довічного ув'язнення.

Зазначимо, що у січні і травні цього року Агенція внутрішньої безпеки затримала громадян Польщі, України та Білорусі, відповідальних за підпали об'єктів у Гданську, Гдині та Мареку, які також готувалися до підпалів у Вроцлаві.

Правоохоронці вилучили, серед іншого, предмети, які могли бути використані в подальших диверсійних акціях.

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