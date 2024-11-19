Чому Трамп мовчить про дозвіл Україні завдавати ударів по РФ: пояснення експерта

Якби новообраний президент США Дональд Трамп виступав проти дозволу на використання далекобійної зброї проти РФ, він би заявив про це публічно. Однак наразі про можливу ескалацію говорять лише його прихильники.

Про це розповів політолог Олег Саакян у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Політолог зазначив, що команда Трампа наразі займає обережну та загальну позицію щодо ситуації з дозволом на використання ракет.

"З приводу Трампа-молодшого та Ілона Маска, то тут взагалі ні про що говорити. Ці люди не впливають безпосередньо на конкретно цей напрямок. Вони багато заяв робили, які йдуть всупереч з тими діями, які приймаються Трампом і його командою", – каже Саакян.

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Майк Волтц, обраний Дональдом Трампом на посаду радника з національної безпеки, зазначив, що з ним не консультувалися щодо дозволу Україні завдавати ударів по Росії. Олег Саакян звернув увагу на те, що Волтц підкреслив відсутність консультацій саме з ним особисто, а не з командою чи обраним президентом.

"Він не сказав, що це неправильне рішення, він сказав що рішення це ескалаційна драбина, а далі буде крок від Росії, Північної Кореї, потім знову від США і так куди ми рухаємося", - зауважив політолог.

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Варто зауважити і слова Дональда Трампа, який наголосив на необхідності посадити сторони конфлікту за стіл переговорів для завершення війни.

"Але при цьому ніхто з них не сказав, що Трамп прийде і на наступний дені відмінить це рішення. Це наштовхує на думку, що дуже вірогідно, що Байден таки поінформував Трампа про таке рішення", – підкреслив Саакян.

Нагадаємо, що у Путіна погрожують "ядерною відповіддю" на застосування Україною західних ракет проти РФ. За словами Пєскова, війська уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати ракети ATACMS.