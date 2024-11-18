Дозвіл Україні бити вглиб по території РФ: що кажуть у Держдепі США

Метью Міллер не підтвердив і не спростував, чи дійсно адміністрація Байдена дозволила застосування американської зброї для далекобійних ударів по території РФ.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер ухилився від відповіді на питання, чи дійсно Вашингтон надавдозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб Росії.

На таке питання журналіста Міллер відповів, що наразі "не має жодних змін нашої політики (щодо України – Ред.)".

"Ми чітко дали зрозуміти, що завжди будемо адаптувати можливості, які надаємо Україні, коли це буде доцільно, і це підтверджується діями, які ми здійснили протягом останніх років", – каже речник держдепу.

Він також відповів на російські звинувачування у бік США, що можливий дозвіл Україні на далекобійні удари привзведе до ще більшої ескалації. Міллер наголосив, що це саме Росія ескалує конфлікт. Про це свідчить, зокрема, нещодавнє залучення військ КНДР на боці Кремля у Курській області.

Нагадаємо, у західних ЗМІ вчора з'явилася інформація, що адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження, які блокували використання Україною наданої США зброї для ударів углиб території Росії.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні фактично підтвердив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 км.

Своєю чергою соратник Трампа Майк Волтц заявив про небезпеку ескалації через далекобійні удари по РФ.

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