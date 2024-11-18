Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії

Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Словаччини і міністру оборони не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та у будь-який спосіб.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS, що, мовляв, шкодить "мирним переговорам" і веде до ескалації.

Про це Фіцо написав у Facebook.

За словами Фіцо, президент США Джо Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росі “з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори”.

Він додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

“Це безпрецедентна ескалація напруженості”, – вважає Фіцо.

Словацький прем’єр також був здивований тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України вкрай важливо, аби там був мир.

“Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам”, – констатував він.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

До слова, на думку колишнього високопосадовця НАТО Ніколаса Вільямса, скасування обмежень на застосування українськими військами далекобійної зброї американського виробництва вглиб території РФ "має велике значення для кінцевої гри".