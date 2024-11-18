Експосадовець НАТО оцінив значення скасування обмежень на ATACMS

Вільямс вважає такий крок Байдена важливим у контексті "позиціонування України, щоб не йти на значні поступки, яких хоче Росія".

Скасування президентом США Джо Байденом обмежень на застосування українськими військами далекобійної зброї американського виробництва вглиб території Росії "має велике значення для кінцевої гри".

Про це колишній високопосадовець НАТО Ніколас Вільямс сказав у інтерв'ю Sky News.

Вільямс вважає такий крок Байдена важливим у контексті "позиціонування України, щоб не йти на значні поступки, яких хоче Росія, задля отримання миру".

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"Це важливо. Українці можуть сказати, що це занадто мало і занадто пізно, але ще не пізно вплинути на кінцівку гри", – зауважив експосадовець Альянсу.

Він також висловив думку, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним "не показала, що лідер Кремля готовий йти на компроміс або готовий пройти додатковий кілометр заради миру". Вільямс вважає, що це могло вплинути на рішення щодо далекобійної зброї.

За словами експосадовця НАТО, прем’єр Великої Британії Кір Стармер не поспішав скасовувати обмеження на удари по РФ, "тому що в певному сенсі американці віддають накази".

"Стармер хотів почекати, а тепер він неминуче ухвалює рішення схвалити ракети великої дальності для атак на російські цілі поблизу кордону", – додав Вільямс.

На його думку, Сили оборони України атакуватимуть суто військові цілі Росії, які можуть мати вплив на кордоні або в бою.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США повідомило, що Байден дозволив Україні використання американських ракет ATACMS для ударів усередині Росії.

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