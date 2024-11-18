Одного разу в літаку: рідкісний кадр принцеси Діани та принца Чарльза, на якому обидвамають щасливий вигляд

Принц і принцеса Уельські за п'ятнадцять років шлюбу здійснили багато подорожей літаками.

На самому початку їхнього союзу у принца Чарльза та принцеси Діани були гарні стосунки, пара навіть мала щасливий вигляд, особливо це можна було помітити під час їхніх публічних виходів.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Getty Images

На цьому архівному фото принц Уельський та його дружина принцеса Уельська Діана зазнімковані на борту королівського рейсу до Австралії. Вони обоє сміються на фото разом зі своїм персоналом.

Принцеса Діана була одягнена того дня у світло-бежеве двобортне пальто без коміра і з плісованим подолом і капелюх з широкими крисами. У неї на шиї було золоте кольє, а у вухах золоті сережки-кліпси. Принцеса мала гарне укладання і макіяж. Чарльз також радісний, він одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку у блакитну смужку та пісочну краватку у дрібний принт. Чарльз зображений під час розмови з персоналом.

Принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували, яке секретне ім'я вигадала Діана для принца Чарльза, щоб зберегти їхні стосунки в таємниці.

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