Про що свідчить сьогоднішня ракетна атака РФ: посол Німеччини дав відповідь

Посол Німеччини певен, що Путін вкотре продемонстрував, що не хоче переговорів з Україною.
Посол Німеччини в Україні Мартін Егер вважає, що остання російська атака по інфраструктурі України демонструє небажання Росії розпочинати переговори.
Про це дипломат написав у соцмережі X (Twitter).
За його словами, своїми діями Росія доводить, що обирає ескалацію.
"Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів", – написав Егер.
Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.
За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.
Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Крім того, внаслідок російської атаки на Одещині загинуло двоє людей. Ще двоє людей загинули у Миколаєві. Одна із загиблих була вагітною.
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