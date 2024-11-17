Ракетний удар по Одещині: загинули дві людини

На місці атаки працюють відповідні служби.
Внаслідок російської атаки по Одещині загинуло двоє людей.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
"Також поранення отримав 17-річний хлопець. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу. Щодо ситуації в регіоні. Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. Триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію", - уточнив він.
Раніше стало відомо, що після вибухів в Одесі 17 листопада зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює. Внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.
Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада Росія загалом випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.
Усі деталі ранкової атаки читайте у нашій новині.
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