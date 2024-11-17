Трюдо прогнозує завершення війни в Україні "в найближчі місяці" — Bloomberg

Трюдо зазначив, що важливою складовою для миру є не тільки підтримка союзників, але й прямий діалог з Росією.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести пряму розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що для припинення війни необхідно взаємодіяти з президентом Росії.

Про це пише агентство Bloomberg

За інформацією агентства, дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца президенту Росії Володимиру Путіну викликав обурення президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія заслуговує на ізоляцію, і що цей дзвінок був саме тим, чого Путін довго чекав. Деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца, зазначивши, що воно демонструє слабкість і не матиме значного впливу на Путіна.

На запитання про дзвінок Шольца, Трюдо відповів, що наявність прямого контакту з Путіним була б корисною.

«Ми всі розуміємо, як важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам по всьому світу», — сказав Трюдо в Перу, де він перебував на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. «Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні», - сказав він.

Трюдо зазначив, що для припинення конфлікту на умовах України необхідно зберегти підтримку США після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. "Будьмо відвертими: жоден союзник у світі не зможе замінити повну відмову США від підтримки України", — заявив він.

Нагадаємо, 17 листопада Росія випустила близько 120 ракет і 90 дронів по Україні. Українська ППО знищила понад 140 цілей, зокрема ракети "Циркон", "Іскандер" та "Кинджал". Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко повідомив, що ворог накопичив ракети для кількох масованих атак на Україну.

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