Росія накопичила ракети для серії ударів по Україні - ЦПД

Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.

Ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

За його словами, завдяки ретельному моніторингу і розвідці, Україна знає про ці наміри і готова до відсічі.

Він зауважив, що водночас противник активно маніпулює інформацією, хоча завдяки ППО реальні результати атак значно знижені.

Нагадаємо, 17 листопада Росія випустила близько 120 ракет і 90 дронів по Україні. Українські сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. Застосовувалися різні типи дронів, а також ракети "Циркон", "Іскандер" та "Кинджал".

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