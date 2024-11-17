Россия накопила ракеты для серии ударов по Украине – ЦПД

Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.
Враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Андрей Коваленко.
По его словам, благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина знает об этих намерениях и готова к отпору.
Он отметил, что противник активно манипулирует информацией, хотя благодаря ПВО реальные результаты атак значительно снижены.
Напомним, 17 ноября Россия выпустила около 120 ракет и 90 дронов по Украине. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Применялись различные типы дронов, а также ракеты "Циркон", "Искандер" и "Кинжал".
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