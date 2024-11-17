РФ ударила ракетами по Полтавщине: детали от власти

Россияне нанесли удар по территории Полтавской области. Били по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

"Обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелись 5 легковых автомобилей. Пожарные уже ликвидировали пожар. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии в больницу доставили человека, который получил травмы в результате обстрела", — написал он.

Фото: ГСЧС

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября Россия в целом выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинские силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. По его словам, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

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