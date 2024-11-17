РФ ударила по Николаеву: есть погибшие и пострадавшие

Власти сообщили трагические новости.
Россия утром, 17 ноября, нанесла удар по Николаеву. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Пострадал также жилищный сектор. Есть погибшие и раненые.
По данным главы ОВА Виталия Кима, в настоящее время известно о четырех раненых взрослых и двух детях.
"Один ребенок госпитализирован, другому оказывается психологическая помощь. К сожалению, есть погибшая женщина", — отметил Ким.
Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.
Читайте также: