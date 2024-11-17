Ракетная атака 17 ноября: в Украине вводят экстренные отключения света

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Донецкая область, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В то же время в КМВА отметили: в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

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