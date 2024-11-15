Полезен для сердца и снижает давление: назван любимый напиток короля Чарльза

Король Чарльз отпраздновал 76-летие на работе. Несмотря на то, что монарх все еще лечится от рака, он находится в хорошей форме и активно работает.

Чарльз внимательно следит за своим здоровьем. Недавно мы рассказывали, что по рекомендации своей медицинской команды король стал есть ежедневно авокадо, знаменито своими полезными свойствами, в том числе и противораковыми.

Также у монарха есть любимый напиток, который он пьет каждый день и, который очень полезен для здоровья.

Как истинный британец Чарльз любит чаепития. Известно, что монарх любит чай дарджилинг с медом и молоком, который является основным блюдом его позднего завтрака, сообщает express.co.uk.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Это чай славится многочисленными полезными свойствами, он богат полезными растительными соединениями, такими как полифенолы и фитохимические вещества, включая флавоноиды. Эти флавоноиды, мощные фитонутриенты, содержащиеся в чае, связаны со снижением уровня холестерина, что потенциально помогает в лечении высокого кровяного давления, заболеваний сердца или инсульта. Кроме того, недавнее исследование показало, что экстракт черного чая может помочь снизить уровень сахара в крови, что может улучшить выработку инсулина у людей с диабетом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, королева Камилла тем временем рассказала о вредной привычке, от которой избавилась более двадцати лет назад, так как она не нравилась ее мужу.

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