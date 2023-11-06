Что не нужно добавлять в котлеты: ответ удивит даже опытных кулинаров

Во время приготовления фарша для котлет большинство добавляет в перемолотое мясо целое яйцо. Но, оказывается, поступать так не стоит.

Некоторые считают, что желток и белок в котлетах обязательны. Мол, без них фарш будет разваливаться во время жарки на сковороде, а сами котлеты будут плохо держать форму.

На самом же деле, профессионалы утверждают, что белка вообще не должно быть в фарше для котлет. Целое яйцо сделает блюдо слишком жестким и сухим. Это можно объяснить тем, что и в мясе, и в яйцах большое количество белков, которые во время жарки впитывают влагу и сворачиваются.

Вот поэтому в фарш лучше добавлять только желток. Так котлеты получатся сочными, мягкими, но и не потеряют форму во время жарки.

Что не нужно добавлять в котлеты, если вы хотите получить сочное блюдо

Какую часть яйца лучше добавлять в фарш для котлет / Фото: Pexels

Аналогично опытные повара рекомендуют замачивать белый хлеб для фарша не в молоке, а в обычной воде. И опять же все дело в большом количестве белка, который только вредит блюду.

Не стоит полагать, что хлеб в мясной фарш добавляют только для экономии стоимостного продукта. На самом деле он очень важный компонент. Ведь именно благодаря хлебным котлетам получаются сочными, мягкими и нежными. При этом на 1 кг мяса следует взять не менее 250 г белого хлеба, который замачивают в воде.

Обратите внимание, если вы готовите котлеты из говядины или свинины без добавления куриного, индюшачьего фарша, нужно добавлять и белок, и желток. В противном случае котлеты потеряют весь сок во время приготовления.

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