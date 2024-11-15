Пилот назвал мрачную причину, почему иллюминаторы самолетов округлые – видео

Этот дизайн был разработан в 50-е годы.
Пилот American Airlines объяснил печальную правду о том, почему у всех иллюминаторов пассажирских самолетов есть закругленные края.
Капитан Стив объяснил стоящую за этим темную науку в TikTok.
В видео для своих 49 тысяч подписчиков он рассказал, что этот дизайн был разработан в 1950-х годах после ряда катастроф.
"Некоторые авиалайнеры тогда были спроектированы с квадратными иллюминаторами, и в Европе, когда самолеты начали подниматься выше и нуждались в большем давлении, они обнаружили проблему. Несколько самолетов были потеряны в воздухе – они буквально развалились на части", — добавил он, пояснив, что это произошло из-за того, что квадратные иллюминаторы создавали "маленькую трещинку" прямо по краю.
@captainsteeeve Why Airplane Windows Are Rounded: Порывистый Truth Discover the fascinating reason behind rounded edges of airplane windows. Этот дизайн изменен, записанный в здравые отношения от 1950-х годов, предотвращения catastrophic failures при flight. Join Captain Steve as we explore this crucial engineering evolution. #AirplaneSafety #AviationHistory #EngineeringMarvels #FlightSafety #AerospaceEngineering #CaptainSteve #AirTravelFacts #DesignInnovation #AviationLovers #TravelKnowledge ♬ original sound — CaptainSteeeve
"Достаточно было этих трещин, созданных из-за напряжения на планере от давления – планер фактически развалился на части", — детализировал он. "Решение? Сделать иллюминаторы круглыми — это сделало их более крепкими, уменьшило риск появления трещин, и с тех пор "никаких проблем не возникало", — подытожил капитан Стив.
Напомним, пассажирку самолета могли обмануть из-за использования псевдонима. Она пожаловалась, как переплатила две тысячи долларов.
Читайте также: