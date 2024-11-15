Пилот назвал мрачную причину, почему иллюминаторы самолетов округлые – видео

Этот дизайн был разработан в 50-е годы.

Пилот American Airlines объяснил печальную правду о том, почему у всех иллюминаторов пассажирских самолетов есть закругленные края.

Капитан Стив объяснил стоящую за этим темную науку в TikTok.

В видео для своих 49 тысяч подписчиков он рассказал, что этот дизайн был разработан в 1950-х годах после ряда катастроф.

"Некоторые авиалайнеры тогда были спроектированы с квадратными иллюминаторами, и в Европе, когда самолеты начали подниматься выше и нуждались в большем давлении, они обнаружили проблему. Несколько самолетов были потеряны в воздухе – они буквально развалились на части", — добавил он, пояснив, что это произошло из-за того, что квадратные иллюминаторы создавали "маленькую трещинку" прямо по краю.

"Достаточно было этих трещин, созданных из-за напряжения на планере от давления – планер фактически развалился на части", — детализировал он. "Решение? Сделать иллюминаторы круглыми — это сделало их более крепкими, уменьшило риск появления трещин, и с тех пор "никаких проблем не возникало", — подытожил капитан Стив.

Напомним, пассажирку самолета могли обмануть из-за использования псевдонима. Она пожаловалась, как переплатила две тысячи долларов.

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