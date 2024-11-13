Переплатила 2 тысячи долларов: пассажирку самолета могли обмануть из-за использования псевдонима

Мужчина, не назвавший своего имени, рассказал, что его жена решила забронировать себе билет на авиарейс по псевдониму Кэти. Она часто пользуется им, однако полное имя женщины – Кэтрин. Поэтому супруги столкнулись с проблемами во время путешествия.

Об этом пишет DailyMail.com.

Муж добавил, что его жене пришлось заплатить 2389 долларов, чтобы изменить имя в билете. А сначала авиакомпания хотела вообще взыскать с них 18 тысяч долларов за такое действие.

"Мы впервые летели международным рейсом. У моей жены имя, имеющее распространенную уменьшительную форму — для примера возьмем "Кэти" вместо "Кэтрин". "Кэти" — это имя, которое она использует на всех своих документах, включая водительское удостоверение, а также это имя, под которым она летала и которое указано на ее счету в программе Delta Skymiles. паспорт был оформлен на это имя", – отметил пассажир.

Однако когда женщина забронировала рейс, информация в ее аккаунте Delta была автоматически заполнена, поэтому имя Кэти появилось на посадочном талоне.

Когда они связались с авиакомпанией для решения вопроса, женщине сказали, что ей нужно купить новый билет.

"Когда мы позвонили по телефону, нам сказали, что им придется аннулировать наши билеты и перебронировать их на правильное имя по текущей цене (что, кстати, стоило бы на 18 000 долларов больше, чем мы заплатили — мы летели авиакомпанией Delta One — это была поездка на пенсию, на которую мы собирали годами). После того, как мы обратились к руководителю (потому что наше путешествие не состоялось, если бы им нужно было 18 тысяч долларов), они сказали, что могут изменить название, но за это все. одно придется заплатить – 2 389,32 долларов США. Мы не видели, что у нас есть выбор, поэтому мы заплатили сбор, и билеты, с тем же номером подтверждения, теперь показывали правильное имя”, – заметил мужчина.

После этого супруги рассказали, что они были шокированы, узнав, что с них, вероятно, взыскали лишнюю сумму. У них была возможность поговорить с представителем на стойке регистрации Delta One, и когда семья поделилась этой историей, представитель Delta One предложил нам разобраться с этим вопросом по возвращении.

Также люди в соцсети оставили много комментариев, в частности, некоторые говорили, что им делали исправление билетов бесплатно.

"Мне пришлось сделать это прошлым летом, и это было абсолютно бесплатно. Не знаю, почему это должно стоить так дорого. Агент позаботился об этом за пять минут на Платиновой линии", — отметил один из пользователей.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренное приземление в лондонском аэропорту Станстед после того, как на борту умер пассажир.

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