Переплатила 2 тысячи долларов: пассажирку самолета могли обмануть из-за использования псевдонима

Супруги возмущены ужасным отношением авиакомпании.
Мужчина, не назвавший своего имени, рассказал, что его жена решила забронировать себе билет на авиарейс по псевдониму Кэти. Она часто пользуется им, однако полное имя женщины – Кэтрин. Поэтому супруги столкнулись с проблемами во время путешествия.
Об этом пишет DailyMail.com.
Муж добавил, что его жене пришлось заплатить 2389 долларов, чтобы изменить имя в билете. А сначала авиакомпания хотела вообще взыскать с них 18 тысяч долларов за такое действие.
"Мы впервые летели международным рейсом. У моей жены имя, имеющее распространенную уменьшительную форму — для примера возьмем "Кэти" вместо "Кэтрин". "Кэти" — это имя, которое она использует на всех своих документах, включая водительское удостоверение, а также это имя, под которым она летала и которое указано на ее счету в программе Delta Skymiles. паспорт был оформлен на это имя", – отметил пассажир.
Однако когда женщина забронировала рейс, информация в ее аккаунте Delta была автоматически заполнена, поэтому имя Кэти появилось на посадочном талоне.
Когда они связались с авиакомпанией для решения вопроса, женщине сказали, что ей нужно купить новый билет.
"Когда мы позвонили по телефону, нам сказали, что им придется аннулировать наши билеты и перебронировать их на правильное имя по текущей цене (что, кстати, стоило бы на 18 000 долларов больше, чем мы заплатили — мы летели авиакомпанией Delta One — это была поездка на пенсию, на которую мы собирали годами). После того, как мы обратились к руководителю (потому что наше путешествие не состоялось, если бы им нужно было 18 тысяч долларов), они сказали, что могут изменить название, но за это все. одно придется заплатить – 2 389,32 долларов США. Мы не видели, что у нас есть выбор, поэтому мы заплатили сбор, и билеты, с тем же номером подтверждения, теперь показывали правильное имя”, – заметил мужчина.
После этого супруги рассказали, что они были шокированы, узнав, что с них, вероятно, взыскали лишнюю сумму. У них была возможность поговорить с представителем на стойке регистрации Delta One, и когда семья поделилась этой историей, представитель Delta One предложил нам разобраться с этим вопросом по возвращении.
Также люди в соцсети оставили много комментариев, в частности, некоторые говорили, что им делали исправление билетов бесплатно.
"Мне пришлось сделать это прошлым летом, и это было абсолютно бесплатно. Не знаю, почему это должно стоить так дорого. Агент позаботился об этом за пять минут на Платиновой линии", — отметил один из пользователей.
Напомним, самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренное приземление в лондонском аэропорту Станстед после того, как на борту умер пассажир.
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