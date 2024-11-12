Хаос и паника: на борту самолета внезапно умер мужчина

Самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед после того, как на борту умер пассажир.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

В воскресенье вечером, 10 ноября, самолет, следовавший из столицы Албании Тираны в аэропорт Манчестера, был охвачен хаосом, когда мужчине стало плохо в воздухе.

Парамедики, полиция и санитарная машина встретили самолет после того, как он был перенаправлен в столицу.

Спасти мужчину, личность которого не была установлена, не удалось, и на месте было объявлено о его смерти.

Один из свидетелей рассказал, что жертва начала биться в конвульсиях на своем сиденье еще до того, как его переместили к проходу. Несколько пассажиров, наученных оказывать первую медицинскую помощь, начали действовать, как только началась чрезвычайная ситуация.

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"Он прекратил дышать, и все пошло кувырком", — рассказали они. "Несколько из нас, прошедших обучение по оказанию первой помощи, бросились на помощь и начали делать искусственное дыхание, пока устанавливали дефибриллятор".

Пассажир рассказал, что двое членов экипажа и трое пассажиров продолжали делать сердечно-легочную реанимацию в соответствии с инструкциями дефибриллятора в течение 25 минут.

Они добавили: "Медики продолжали оказывать помощь еще в течение 30 минут, когда нам приказали покинуть самолет. Приблизительно через час машина скорой помощи все еще была там, но мы снова сели в самолет с новым экипажем, чтобы продолжить путешествие в Манчестер, уже без мужчины и его друзей. Я спросил, и мне ответили, что, к сожалению, мужчина не выжил".

Напомним, двигатель самолета Boeing загорелся во время полета. Стало известно, чем это закончилось.

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