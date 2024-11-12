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Хаос і паніка: на борту літака раптово помер чоловік

Хаос і паніка: на борту літака раптово помер чоловік

Літак Ryanair / Фото: Associated Press

Перед смертю він бився у конвульсіях.

Літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити екстрене приземлення в лондонському аеропорту Станстед після того, як на борту помер пасажир.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

У неділю ввечері, 10 листопада, літак, що прямував зі столиці Албанії Тирани до аеропорту Манчестера, був охоплений хаосом, коли чоловікові стало зле в повітрі.

Парамедики, поліція і санітарна машина зустріли літак після того, як він був перенаправлений до столиці.

Врятувати чоловіка, особа якого не була встановлена, не вдалося, і на місці було оголошено про його смерть.

Один зі свідків розповів, що жертва почала битися в конвульсіях на своєму сидінні ще до того, як його перемістили до проходу. Декілька пасажирів, навчених надавати першу медичну допомогу, почали діяти, щойно почалася надзвичайна ситуація.

"Він припинив дихати, і все пішло шкереберть", - розповіли вони. "Декілька з нас, які пройшли навчання з надання першої допомоги, кинулися на допомогу і почали робити штучне дихання, поки встановлювали дефібрилятор".

Пасажир розповів, що двоє членів екіпажу і троє пасажирів продовжували робити серцево-легеневу реанімацію відповідно до інструкцій дефібрилятора протягом 25 хвилин.

Вони додали: "Медики продовжували надавати допомогу ще протягом 30 хвилин, коли нам наказали покинути літак.
Приблизно через годину машина швидкої допомоги все ще була там, але ми знову сіли в літак з новим екіпажем, щоб продовжити подорож до Манчестера, вже без чоловіка і його друзів. Я запитав, і мені відповіли, що, на жаль, чоловік не вижив".

Нагадаємо, двигун літака Boeing загорівся під час польоту. Стало відомо, чим це закінчилося.

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