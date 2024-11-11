Двигун літака Boeing загорівся під час польоту: чим це закінчилося (відео)

Літак Boeing був змушений здійснити екстрене приземлення після того, як загорівся один із його двигунів.

Про це пише Metro.

Рейс авіакомпанії Hainan Airlines вилетів із римського аеропорту Ф'юмічіно в Італії і прямував до Шеньчженя в Китаї, коли один з двигунів загорівся.

Boeing 787-9 Dreamliner перевозив 249 пасажирів і 16 членів екіпажу, коли злетів о 9:55 ранку за місцевим часом у неділю, 10 листопада.

На відеозаписах видно, як літак летить у небі, поки на одному крилі не з'явилося яскраве помаранчеве полум'я.

Полум'я швидко поширилося двигуном, і літаку довелося здійснити екстрене приземлення в аеропорту Ф'юмічіно після того, як він скинув паливо над морем.

Hainan Airlines right now FCO ✈️ pic.twitter.com/MBmOKgaEuO — © (@JOOP99999) November 10, 2024

Італійська берегова охорона заявила, що пожежа почалася, коли літак зачепив птаха, що пролітав повз.

Інцидент розслідується, але представники аеропорту кажуть, що він не спричинив інших затримань рейсів до аеропорту Ф'юмічіно і з нього.

Нагадаємо, нещодавно рюкзак влетів у двигун літака з вантажного відсіку над океаном. Момент потрапив на відео пасажира.

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