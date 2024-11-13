Переплатила 2 тисячі доларів: пасажирку літака могли ошукати через використання псевдоніму

Чоловік, який не назвав свого імені, розповів, що його дружина вирішила забронювати собі квиток на авіарейс за псевдонімом Кеті. Вона часто користується ним, проте повне ім'я жінки – Кетрін. Через це, подружжя зіштовхнулося з проблемами під час подорожі.

Про це пише DailyMail.com.

Чоловік додав, що його дружині довелося заплатити 2 389 доларів, аби змінити ім'я у квитку. А спочатку авіакомпанія хотіла взагалі стягнути з них 18 тисяч доларів за таку дію.

"Ми вперше летіли міжнародним рейсом. У моєї дружини ім'я, яке має поширену зменшувальну форму - для прикладу візьмемо "Кеті" замість "Кетрін". "Кеті" - це ім'я, яке вона використовує на всіх своїх документах, включаючи водійське посвідчення, а також це ім'я, під яким вона літала і яке вказане на її рахунку в програмі Delta Skymiles. Коли ми планували літати, їй потрібно було отримати паспорт, а в її свідоцтві про народження вказано ім'я "Кетрін". Тож паспорт був оформлений на це ім'я", – зазначив пасажир.

Однак, коли жінка забронювала рейс, інформація в її обліковому записі Delta була автоматично заповнена, тому ім’я Кеті з’явилося на посадковому талоні.

Коли вони зв’язалися з авіакомпанією, щоб розв'язати питання, жінці сказали, що їй потрібно купити новий квиток.

"Коли ми зателефонували, нам сказали, що їм доведеться анулювати наші квитки і перебронювати їх на правильне ім'я за поточною ціною (що, до речі, коштувало б на 18 000 доларів більше, ніж ми заплатили - ми летіли авіакомпанією Delta One - це була поїздка на пенсію, на яку ми збирали роками). Після того, як ми звернулися до керівника (тому що наша подорож не відбулася б, якби їм потрібно було 18 тисяч доларів), вони сказали, що можуть змінити назву, але за це все одно доведеться заплатити - 2 389,32 доларів США. Ми не бачили, що у нас є вибір, тому ми заплатили збір, і квитки, з тим самим номером підтвердження, тепер показували правильне ім'я", – зауважив чоловік.

Після цього подружжя розповіло, що вони були шоковані, дізнавшись, що з них, ймовірно, стягнули зайву суму. У них була можливість поговорити з представником на стійці реєстрації Delta One, і коли родина поділилися цією історією, представник Delta One запропонував нам розібратися з цим питанням після повернення.

Також люди у соцмережі залишили багато коментарів, зокрема дехто говорив, що їм робили виправлення квитків безплатно.

"Мені довелося зробити це минулого літа, і це було абсолютно безплатно. Не знаю, чому це має коштувати так дорого. Агент подбав про це за п'ять хвилин на Платиновій лінії", – зазначив один з користувачів.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити екстрене приземлення в лондонському аеропорту Станстед після того, як на борту помер пасажир.

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