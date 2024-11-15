Разговор Шольца с Путиным: что сказал президент России

Хозяин Кремля настаивает на сохранении контроля РФ за оккупированными украинскими территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.
В Кремле сообщили подробности телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в котором говорилось о войне в Украине.
Об этом сообщают пропагандисты агентства ТАСС.
В сообщении отметили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
Президент России заявил, что возможные "договоренности по Украине" должны базироваться на "новых территориальных реалиях" и должны "устранить первопричины конфликта". Таким образом, хозяин Кремля настаивает на сохранении контроля РФ за оккупированными украинскими территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.
При этом президент РФ в разговоре с Шольцем "констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений".
Путин утверждает, что война в Украине стала "прямым результатом агрессивной политики НАТО".
Хозяин Кремля цинично заявил об "усилиях РФ по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в Украине".
Также Путин заверил Шольца, что Москва открыта для возобновления переговоров по Украине, обвинив Киев в том, что они были прерваны.
В конце разговора Путин и Шольц договорились, что их помощники будут находиться на связи.
Напомним, в правительстве Германии сообщили, что во время разговора канцлер Шольц "осудил захватническую войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".
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