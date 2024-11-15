Рютте сделал важное заявление о переговорах Украины с РФ и роли НАТО в этом

Альянс должен продолжать передавать Украине оборонную помощь, чтобы она вела переговоры с Россией с позиции силы.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что во время переговоров с Россией о прекращении войны, Украина должна быть в позиции силы.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Рютте отметил, что только украинские власти могут решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить войну.
"Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", – добавил глава Альянса.
Он также назвал "необратимым" путь Украины к членству в НАТО.
"Мы строим "мост", с выделением 40 миллиардов евро, с созданием командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", — рассказал Рютте.
Напомним, представитель России в штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их будет инициировать новоизбранный президент США Дональд Трамп.
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