Рютте сделал важное заявление о переговорах Украины с РФ и роли НАТО в этом

Альянс должен продолжать передавать Украине оборонную помощь, чтобы она вела переговоры с Россией с позиции силы.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что во время переговоров с Россией о прекращении войны, Украина должна быть в позиции силы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Рютте отметил, что только украинские власти могут решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить войну.

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"Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они примут такое решение", – добавил глава Альянса.

Он также назвал "необратимым" путь Украины к членству в НАТО.

"Мы строим "мост", с выделением 40 миллиардов евро, с созданием командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", — рассказал Рютте.

Напомним, представитель России в штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их будет инициировать новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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