"Скорее договориться с марсианами, чем с россиянами": дипломат о шансах переговоров с РФ

На сегодняшний день нет никаких шансов на переговоры с РФ. Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью "РБК-Украина".

"Если бы напротив сидели марсиане, я бы с ними скорее договорился, чем с россиянами", – рассказывает он.

Экс-министр пока не видит никаких шансов усадить Кремль за стол переговоров.

"Для начала нужно, чтобы Россия потеряла Крым. И, кстати, многие военные западные действительно высокого стратегического уровня мышления давно уже подсказывают нашим военным, что нужно начинать с Крыма. Надо обломать Крым в России", — отметил Огрызко.

Дипломат отметил, что для путинской России и для Путина лично Крым – это нечто сакральное.

"Он (Путин – Ред.) же оттуда ведет всю историю, он же оттуда ведет свое наследование... И если Крым для него падет, значит падает имидж как победителя. А ведь это мачо, это же человек, который должен повсюду побеждать. Добавив к этому кучу внутренних российских проблем – начиная с экономики и заканчивая межэтническими конфликтами, которые вот-вот могут вспыхнуть, это будет означать начало краха его режима", – считает Огрызко.

Экс-глава МИД поделился опытом, что во время переговоров россияне все время пытаются затянуть этот процесс, уйти от ответа, соврать, пустить разговор в другую сторону.

"Это традиционная схема, но она не работает, когда им нажимаешь на мозоль. И вот когда этот мозоль найден, и по нему начинаешь сначала нежно, потом сильнее и сильнее давить, они говорят, "ой, нет, давайте подумаем, может мы найдем какое-нибудь решение". До тех пор, пока ты их уговариваешь – абсолютно никаких результатов", – рассказывает Огрызко.

По его мнению, этой мозолей на предстоящих переговорах должна стать победа Украины на поле боя. Ибо никаких других аргументов россияне не примут.

Ранее украинский журналист Виталий Портников объяснил, может ли Трамп завершить войну в январе.

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