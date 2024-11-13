Дипломат объяснил, почему у Трампа не получится закончить войну за 24 часа

В окружении Трампа скоро поймут, почему давление на Украину будет только обострять войну.

Тезис о том, что новоизбранный президент Соединенных Штатов может закончить российскую агрессию против Украины за 24 часа – это фантазия из окружения Трампа.

Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, передает РБК-Украина.

Он заявил, что оцепление Трампа "убивает ему в голову" то, что войну Украины и России можно быстро закончить.

"По моему мнению, тезис о том, что война закончится через 24 часа, через несколько месяцев и так далее — это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему убивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", – сказал Бессмертный.

Бессмертный уверен, что если начнется торг по территориям, то это приведет к глобальной войне, "причем с гарантией и страховкой". Он заявил, что закончить войну можно только одним способом максимально усилить Украину.

"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он абсолютно правильный. Потому что нагибать Украину в этой ситуации — это будет обострять ситуацию. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро. В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа», – добавил Бессмертный.

По мнению эксперта, очевидно, что в таком случае "будет отказ от отдельных тезисов, которые сейчас озвучивают многие вокруг Трампа".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стремится усилить позицию перед переговорами и эта зима является критическим моментом.

Кроме того, мы ранее информировали, что заключенное мирное соглашение с Россией может помешать США.

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