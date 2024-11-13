Бобровое Суперлуние 15 ноября 2024: почему такое название

Название "Бобровое Суперлуние" происходит от традиций, которые существовали среди коренных народов Северной Америки, в частности, в племенах, наблюдавших за изменениями в природе и животном мире.

Бобры осенью активно строят свои дамбы и готовятся к зиме, что является символом подготовки и упорства.

История названия у разных народов:

Коренные народы Северной Америки: Луна, имевшая наибольшую яркость в ноябре, получила название «бобровая», поскольку это было удобное время для охотников отправляться на охоту на бобров. Европейские традиции: в Европе этот месяц иногда называют "Дымной Луной", из-за дыма от костров, идущего от сельских хозяйств, где готовились к зимним холодам. Это также период, когда традиционно заканчивались сборы урожая. Великобритания: В Англии ноябрьские полные иногда тоже называют "Бобровой Луной", поскольку этот период был связан с активностью не только бобров, но и других животных, готовившихся к зимнему сну.

В общем, это название более символично и связано с циклической природой и жизненными привычками животных, что важно для культур, которые зависели от природы и ее ресурсов.

Между тем Суперлуние — это астрономический термин, описывающий момент, когда Луна находится на малейшем расстоянии от Земли в своем орбитальном движении, что делает его вид на небе значительно большим и ярким, чем обычно.

В среднем, Луна проходит на расстоянии примерно 356 500 км от Земли, когда находится в перигее (ближайшей точке орбиты). Суперлуние можно заметить даже невооруженным глазом, если сравнивать его. с Луной в обычное время.

Суперлуние не является редким явлением и может встречаться несколько раз в год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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