Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: чому така назва

Назва "Бобровий Супермісяць" походить від традицій, які існували серед корінних народів Північної Америки, зокрема у племенах, що спостерігали за змінами в природі та тваринному світі.

Бобри восени активно будують свої дамби та готуються до зими, що є символом підготовки і завзятості. Цей період мав велике значення для мисливців, адже бобри в цей час часто стають більш активними і їх легко було зловити для зимових запасів.

Історія назви в різних народів:

Корінні народи Північної Америки: Місяць, що мав найбільшу яскравість у листопаді, отримав назву «бобровий», оскільки це був зручний час для мисливців вирушати на полювання на бобрів. Європейські традиції: в Європі цей місяць інколи називають "Димним Місяцем", через дим від багать, що йшов від сільських господарств, де готувалися до зимових холодів. Це також період, коли традиційно закінчувалися збори урожаю. Велика Британія: В Англії листопадові повні інколи теж називають "Бобровим Місяцем", оскільки цей період був пов'язаний з активністю не тільки бобрів, але й інших тварин, що готувалися до зимового сну.

Загалом, ця назва є більше символічною і пов'язана з циклічною природою та життєвими звичками тварин, що важливо для культур, які залежали від природи і її ресурсів.

Тим часом Супермісяць — це астрономічний термін, який описує момент, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі в своєму орбітальному русі, що робить його вигляд на небі значно більшим і яскравішим, ніж звичайно. Це явище також називають перигеєм Місяця.

У середньому, Місяць проходить на відстані приблизно 356 500 км від Землі, коли знаходиться в перигеї (найближчій точці орбіти). В цей час Місяць може здаватися на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж коли він знаходиться в апогеї, найбільш віддаленій точці орбіти. Супермісяць можна помітити навіть неозброєним оком, якщо порівнювати його з Місяцем у звичайний час.

Супермісяць не є рідкісним явищем і може траплятися кілька разів на рік. Однак, його величезний вигляд і яскравість завжди привертають увагу астрономів і просто поціновувачів небесних явищ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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