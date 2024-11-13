Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: чому така назва

Дізнайтеся історію назви цієї повні в різних народів.
Назва "Бобровий Супермісяць" походить від традицій, які існували серед корінних народів Північної Америки, зокрема у племенах, що спостерігали за змінами в природі та тваринному світі.
Бобри восени активно будують свої дамби та готуються до зими, що є символом підготовки і завзятості. Цей період мав велике значення для мисливців, адже бобри в цей час часто стають більш активними і їх легко було зловити для зимових запасів.
Історія назви в різних народів:
-
Корінні народи Північної Америки: Місяць, що мав найбільшу яскравість у листопаді, отримав назву «бобровий», оскільки це був зручний час для мисливців вирушати на полювання на бобрів.
-
Європейські традиції: в Європі цей місяць інколи називають "Димним Місяцем", через дим від багать, що йшов від сільських господарств, де готувалися до зимових холодів. Це також період, коли традиційно закінчувалися збори урожаю.
-
Велика Британія: В Англії листопадові повні інколи теж називають "Бобровим Місяцем", оскільки цей період був пов'язаний з активністю не тільки бобрів, але й інших тварин, що готувалися до зимового сну.
Загалом, ця назва є більше символічною і пов'язана з циклічною природою та життєвими звичками тварин, що важливо для культур, які залежали від природи і її ресурсів.
Тим часом Супермісяць — це астрономічний термін, який описує момент, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі в своєму орбітальному русі, що робить його вигляд на небі значно більшим і яскравішим, ніж звичайно. Це явище також називають перигеєм Місяця.
У середньому, Місяць проходить на відстані приблизно 356 500 км від Землі, коли знаходиться в перигеї (найближчій точці орбіти). В цей час Місяць може здаватися на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж коли він знаходиться в апогеї, найбільш віддаленій точці орбіти. Супермісяць можна помітити навіть неозброєним оком, якщо порівнювати його з Місяцем у звичайний час.
Супермісяць не є рідкісним явищем і може траплятися кілька разів на рік. Однак, його величезний вигляд і яскравість завжди привертають увагу астрономів і просто поціновувачів небесних явищ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.