Трамп оголосив нового голову Пентагону

Трамп провокує формувати свою адміністрацію.
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що висуне на посаду міністра оборони ведучого Fox News Піта Гегсета.
Про це інформує Reuters.
Він заявив, що його кандидат "жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї Америка понад усе".
"З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", — сказав Трамп у своїй заяві.
ЗМІ повідомлять, що Гесет є ветераном Національної гвардії США і раніше служив в Афганістані, Іраку і на базі Гуантанамо на Кубі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від призначення.
Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, хто, ймовірно, відповідатиме за нацбезпеку в адміністрації Трампа.
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