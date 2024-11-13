Трамп объявил нового главу Пентагона

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинет на должность министра обороны ведущего Fox News Пита Гегсета.

Об этом информирует Reuters.

Он заявил, что его кандидат "жесткий, умный и настоящий поклонник идеи Америка превыше всего".

"С Питом во главе враги Америки будут предупреждены — наша армия снова будет велика, и Америка никогда не отступит", — сказал Трамп в своем заявлении.

СМИ сообщат, что Гесет является ветераном Национальной гвардии США и по-прежнему служил в Афганистане, Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе.

Напомним, ранее сообщалось, что один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от назначения.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, кто, вероятно, будет отвечать за нацбезопасность в администрации Трампа.

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