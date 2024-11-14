Прорыв российского десанта в Купянск: удалось ли закрепиться оккупантам

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов. Враг не закрепился.

Об этом сообщил руководитель Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, сообщает "РБК.Украина".

По его словам, российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос, удалось ли ликвидировать россиян, Беседин сказал: "Уничтожили". По словам руководителя МВА, по состоянию на утро 14 ноября ситуация в городе контролируется.

Как сообщалось, 13 ноября российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны на Купянском направлении. Российские оккупанты пошли на штурм, надев форму ВСУ. Такие действия оккупантов нарушают законы и правила ведения войны и являются военным преступлением.

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