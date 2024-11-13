Российские оккупанты пошли на штурм, надев форму ВСУ — Генштаб

Такие действия противника нарушают законы и правила ведения войны.

В среду, 13 ноября, российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны на Купянском направлении. При этом часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В сообщении подчеркнули, что такие действия окупантов нарушают законы и правила ведения войны и являются военным преступлением.

Также читайте Российская армия в Украине начала воевать реквизитом "Мосфильма"

“Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77”, — добавили в Генштабе.

Несмотря на уловки с переодеванием в украинскую форму, враг во время штурмовых действий успеха не имел.

Украинские защитники остановили окупантов, уничтожив всю бронетехнику и ликвидировав значительную часть живой силы.

В Генштабе ВСУ отметили профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БПЛА.

Напомним, с начала суток 13 ноября на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, наиболее активные бои ведутся на Покровском и Кураховском направлениях.

Россиянин сдался в плен и рассказал о плохих делах у оккупантов

Читайте также: