Если враг захватит Курахово: эксперт назвал город, для которого возникнет угроза

Сейчас российские захватчики пытаются продвигаться в направлении села Константинополь, что в 15 км от Курахово.

Если российские войска захватят Курахово, то начнут наступление на Покровск, которое отложили. В настоящее время Курахово находится в "кармане".

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, сообщает "Эспрессо".

По словам эксперта, сейчас вражеские продвижения направлены на село Константинополь, что в 15 км от Курахово.

"Сейчас Курахово находится в "кармане". Константинополь — это населенный пункт, который расположен на трассе Курахово — Запорожье, то есть западнее Курахово. Именно туда сейчас направлены попытки вражеского продвижения с юга. Расстояние от Константинополя до Курахово составляет около 15 километров", — рассказал Попович.

Как отметил эксперт, если оккупанты захватят Курахово и заставят украинских военных отойти оттуда, тогда враг будет перебрасывать подкрепление, и может начать наступление на Покровск.

"Покровск отложен на то время, если враг выполнит задачу по Курахово. Прогнозировать, когда это может произойти, не буду, но если враг сможет выполнить задание по Курахово, тогда начнется наступление на Покровск", – высказал мнение Попович.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российская армия продвинулась в пределах Курахово и к югу от города во время двух ротных механизированных штурмов.

Читайте также: