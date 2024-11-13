Враг контролирует большинство территории Торецка, город разрушен – аналитик BILD

Украинским защитникам не удалось выбить врага из центра города.

Российские войска продвинулись на 2,5 км к центру Торецка Донецкой области, и в настоящее время контролируют около 70% территории города.

Об этом сообщил аналитик BILD по открытым данным Юлиан Репке.

По словам Репке, украинским войскам не удалось выбить врага из центра Торецка, несмотря на многократные попытки.

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Аналитик отметил, что уже несколько недель Силы обороны Украины пытаются срезать выступление российского наступления фланговыми ударами с севера и юга.

"Продолжаются жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. В результате город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращен в руины", – говорится в заявлении.

По данным аналитика, ВСУ не удается совершить контрудар, окружить и выбить оккупантов из многоквартирных домов в центре города. Российские захватчики сейчас контролируют около 70% территории Торецка, в том числе улицу Центральную.

К слову, в Генштабе ВСУ 13 ноября сообщили об 11 совершенных российских атаках неподалеку от Торецка и Щербиновки, в некоторых случаях при поддержке авиации.

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