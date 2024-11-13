Враг контролирует большинство территории Торецка, город разрушен – аналитик BILD

Украинским защитникам не удалось выбить врага из центра города.
Российские войска продвинулись на 2,5 км к центру Торецка Донецкой области, и в настоящее время контролируют около 70% территории города.
Об этом сообщил аналитик BILD по открытым данным Юлиан Репке.
По словам Репке, украинским войскам не удалось выбить врага из центра Торецка, несмотря на многократные попытки.
Аналитик отметил, что уже несколько недель Силы обороны Украины пытаются срезать выступление российского наступления фланговыми ударами с севера и юга.
"Продолжаются жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. В результате город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращен в руины", – говорится в заявлении.
По данным аналитика, ВСУ не удается совершить контрудар, окружить и выбить оккупантов из многоквартирных домов в центре города. Российские захватчики сейчас контролируют около 70% территории Торецка, в том числе улицу Центральную.
К слову, в Генштабе ВСУ 13 ноября сообщили об 11 совершенных российских атаках неподалеку от Торецка и Щербиновки, в некоторых случаях при поддержке авиации.
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