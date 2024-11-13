Захватчики продвинулись на востоке Украины — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ЦПИ заявил, что у россиян нет сил для наступления на Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ на Курщине отразили 5 российских атак на Новоивановку.

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