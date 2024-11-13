Загарбники просунулися на сході України - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися в районі кількох населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ЦПД заявив, що у росіян нема сил для наступу на Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ на Курщині відбили 5 російських атак на Новоіванівку.

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