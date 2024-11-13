На Сумщині пролунало 124 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 124 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Шосткинська громади.

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дронами (5 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (11 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Великописарівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Шалигинська громада: здійснено удар FPV дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили FPV дронами (2 вибухи).

Шосткинська громада: ворог атакував БПЛА типу «шахед» (4 вибухи) об’єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини.

Крім того, ми раніше інформували, що поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу.

Читайте також: