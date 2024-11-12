Унаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини

Російські військові 12 листопада атакували Гаврилівку, Станіслав, Зеленівку за допомогою безпілотника. Унаслідок ударів постраждали двоє чоловіків віком 77 та 70 років і дві жінки віком 54 та 86 років.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 російські війська атакували з БпЛА Гаврилівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.

Постраждалого 70-річного чоловіка доставили до лікарні для медичної допомоги. В ОВА повідомили, що він отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови, грудної клітини, рук і ніг через атаку російського дрона в Станіславі.

О 16:00 російська армія вдарила по Зеленівці, внаслідок чого постраждали дві жінки. 54-річній місцевій жительці діагностували вибухову травму, забій голови та поранення гомілки. У 86-річної жінки — вибухова травма та забій головного мозку. Обох доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, Кремль заявив, що його мета завоювати Україну залишилася незмінною. За інформацією західних ЗМІ, йдеться про ключові міста, зокрема Запоріжжя та Херсон.

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