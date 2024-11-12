В результате ударов БпЛА на Херсонщине пострадали четыре человека

Российские военные 12 ноября атаковали Гавриловку, Станислав, Зеленовку с помощью беспилотника. В результате ударов пострадали двое мужчин в возрасте 77 и 70 лет и две женщины в возрасте 54 и 86 лет.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"Около 11:00 российские войска атаковали с БпЛА Гавриловку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 77-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки, рук, лица и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

Пострадавшего 70-летнего мужчину доставили в больницу для медицинской помощи. В ОВА сообщили, что он получил взрывную травму, контузию и обломочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног из-за атаки российского дрона в Станиславе.

В 16:00 российская армия ударила по Зеленовке, в результате чего пострадали две женщины. 54-летней местной жительнице диагностировали взрывную травму, ушиб головы и ранение голени. У 86-летней женщины взрывная травма и ушиб головного мозга. Обоих доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, Кремль заявил, что его цель завоевать Украину осталась неизменной. По информации западных СМИ, речь идет о ключевых городах, в том числе Запорожье и Херсон.

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