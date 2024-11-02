Обстрел Херсонщины: погибла женщина, среди пострадавших есть дети

В результате артиллерийского удара по Зеленовке, погибла одна женщина, спасатели извлекли ее тело из-под завалов.

В Херсонской области около девяти часов утра россияне нанесли артиллерийский удар по Зеленовке. В результате обстрела погибла одна женщина, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"Спасатели деблокировали из под-завалов тело погибшей 40-летней женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. В результате обстрела ранения получили еще двое детей. Это 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. У них диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения и перелом. Их госпитализировали в больницу", — рассказал он.

Среди пострадавших — 67-летняя женщина с взрывной и черепно-мозговой травмами, а также перелом голени.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне надеются захватить город Часов Яр в Донецкой области до наступления сильных холодов. Он отметил, что пока нет признаков подготовки окупантов к ухудшению погоды, а также не видно активизации личного состава и техники.

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